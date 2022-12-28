За минулу добу, 27 грудня, аварійно-ремонтні бригади компанії ДТЕК з дозволу військових виконали ремонти обладнання та відновили світло для жителів 18 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, протягом останньої доби вдалося поновити роботу електромереж для 1,2 тисячі родин у 5 населених пунктах Дніпропетровської області та 1,6 тисячі родин у 3 населених пунктах Донецької області.