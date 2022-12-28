За добу світло повернули майже 3 тисячам родин [ Редагувати ]
За минулу добу, 27 грудня, аварійно-ремонтні бригади компанії ДТЕК з дозволу військових виконали ремонти обладнання та відновили світло для жителів 18 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Так, протягом останньої доби вдалося поновити роботу електромереж для 1,2 тисячі родин у 5 населених пунктах Дніпропетровської області та 1,6 тисячі родин у 3 населених пунктах Донецької області.
Без світла залишаються 99 населених пунктів Донеччини, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 308 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим.
по темі
У п'ятницю, 9 грудня, у низці областей України продовжуються аварійні відключення світла
Українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії
У понеділок, 26 грудня, в Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення світла
Столиця збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень
Знакові місця по всьому світу - Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр, лондонська арка стадіону Wembley, CN Tower у Торонто - вимкнуть світло сьогодні ввечері о 20:00 (за місцевим часом) на знак солідарності з Україною