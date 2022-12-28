Співдружність кільця чи кінець Співдружності незалежних держав? Неформальна зустріч очільників країн СНД у Санкт-Петербурзі замість гучних заяв завершилася шквалом жартів у бік кремля. Адже своїм гостям путін роздав символічні персні.

І у цьому глядачі побачили аналогію зі знаменитою фентезійною трилогією Толкіна "Володар перснів". Та от тільки й книжка закінчилася перемогою світлих сил, і політичні оглядачі не прогнозують СНД нічого хорошого. Детальніше з новинами Мордору, тобто, перепрошую - кремля - Ольга Жидецька.

Цей неформальний саміт очільників країн СНД напевно мав підкреслити важливість і впливовість організації. Зустрічаючи гостей у Санкт-Петербурзі, господар, як завжди, завів своєї про дружбу і партнерство.

володимир путін, президент росії:

То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и дальше выстраивать сотрудничество на пространствах СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимовыгоды и учетов интересов друг друга.

На зустрічі, попри суттєві розбіжності і міждержавні конфлікти, зібралися всі 9 керманичів країн, що є членами Співдружності.

Та задушевні розмови у путіна, схоже, складаються лише з лукашенком. Невизнаний президент Білорусі у залах Руського музею, куди запросили гостей, професійно ллє єлей у вуха свого єдиного і останнього союзника.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Ну если кто-то там думает, что мы только там чаи пьем, то должен сказать, что мы с вами вчера не только з тем чаепитием, но и поздно вечером возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств уходят годы на это, а мы с вами за вечер многие точки расставили над и.

А от із вірменським премʼєром, який також звик у всьому спиратися на москву, розмова не така приємна. Нікол Пашинян продовжує нагадувати - російські миротворці не виконують своїх зобовʼязань у Карабаху.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Самый оперативный вопрос, это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Знаете, почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт и это зона ответственности российских миротворцев.

Та відповісти на претензії москві, схоже, нічого. Тож задобрити учасників саміту у кремлі вирішили в оригінальний спосіб. Гостям подарували персні - зі схожого на біле та жовте золото металу з привітанням до Нового року.

І це тут же породило купу мемів, адже люди побачили в цьому аналогію з фентезійним романом Джона Толкіна "Володар перснів". Де темний володар теж роздав правителям чарівні каблучки, щоби поневолити. Мовляв недаремно і раніше російських загарбників називали орками, а росію - Мордором.

Осторонь не лишилася й прес-служба СБУ, яка нагадала про фінал книги, у якій світло перемогло темряву.

Прочитали, що за поребриком один воєнний злочинець роздав дев'ять перснів і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна, і в нас для нього тільки погані новини.

До слова, вдягнути нову цяцьку з гостей не погребував лише Лукашенко. І це теж відзначили у мемах.

Натякнули у соцмережах і на те, що дарувати персні - то до розставання. Це, до речі, Співдружності Незалежних держав віщують і політологи. Їхній діагноз СНД - "пацієнт радше мертвий, ніж живий". Надто вже розійшлися шляхи учасників.

Тарас Загородній, політолог:

Це є наслідком політики, яку веде російська федерація. Агресії відносно сусідів. Всі розуміють, що з росією дуже небезпечно дружити. Вона це сприйма як слабкість і вимагає рабської покірності. Що вже не подобається більшості.

На минулому саміті - восени - учасники прямо сказали про це путіну. Та навряд чи в кремлі здатні це усвідомити.

Тарас Загородній, політолог:

Кожен бачив у створенні СНД власні цілі. Росія все ж таки хотіла залишити за собою квазі-радянський союз. Центри впливу так в першу чергу. І в принципі на деякий час їм це вдалося. Але після того, як росія стала себе поводити не як рівний партнер, а як хазяїн, який змушував всіх принижуватися перед ними, кидатися навколішки. То коли виросло нове покоління політиків і населення, то вони не розуміють, а що ми такого винні москві?

Політологи називають СНД механізмом мирного розлучення радянських республік після розпаду СРСР. І цю свою функцію організація вичерпала. Росія ж, яка претендувала на провідну роль у Співдружності - її втратила. Адже розгубила і аторитет, і можливості підтримувати своїх сателітів дешевим енергоносіями та багнетами.