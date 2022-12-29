"Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює [ Редагувати ]
Відтепер "Пункт незламності" можна знайти й в Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот.
Про це повідомляє в Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Розвиваємо "Пункти Незламності", не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber", - пише Тимошенко.
Зокрема, інформацію про найближчий "Пункт незламності" можна знайти:
- на сайті nezlamnist.gov.ua;
- чат-бот в Telegram - @nezlaminstbot;
Як знайти "Пункт незламності" у Viber?
Знайдіть чат-бот "Пункт незламності" через пошуковик в застосунку;
- натисніть "Старт";
- оберіть "Пошук пункту";
- вкажіть власну геолокацію;
- чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі "Пункти незламності".
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