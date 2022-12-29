Відтепер "Пункт незламності" можна знайти й в Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот.

Про це повідомляє в Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Розвиваємо "Пункти Незламності", не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber", - пише Тимошенко.

Зокрема, інформацію про найближчий "Пункт незламності" можна знайти:

на сайті nezlamnist.gov.ua;

чат-бот в Telegram - @nezlaminstbot;

Як знайти "Пункт незламності" у Viber?

Знайдіть чат-бот "Пункт незламності" через пошуковик в застосунку;