В обласній бібліотеці читачам пропонують 700 тисяч різних книжок

Іграшки, пазли та яскраві книжки. Так у Черкасах приваблюють маленьких відвідувачів в обласну бібліотеку і заохочують до читання. Дитячий куточок допомагає і дорослим - вони можуть спокійно обрати собі книгу, поки діти зайняті забавками. Більше розкаже Ірина Васюра.

Дев'ятирічна Поліна прийшла з бабусею обрати книжки, але затрималась поскладати пазли у дитячому куточку.

Поліна Струкова, відвідувачка бібліотеки:

Подобається збирати пазли, читати книжки, збирати "Лєго". Мені подобаються пригоди в лісовій школі, "Піноккіо" книжка, українські вірші.

Донька Інни також часта відвідувачка бібліотеки. З цікавістю грається, поки мама обирає літературу.

Інна Білоус, відвідувачка бібліотеки:

Прогулюємось отут поряд, заходимо погрітися, дитина грається іграшками.

Організували дитячий куточок в бібліотеці, щоб батькам з малечею було зручно. Бо ж нині відвідувачів тут побільшало.

Пофарбували полички в яскраві кольори, іграшки поприносили наші працівники, деякі нам наші читачі подарували.

В обласній бібліотеці читачам пропонують 700 тисяч різних книжок. А ще активно розвивають роботу онлайн.

Лариса Воскобійник, заступниця директора Черкаської обласної бібліотеки:

Менше заходів почали проводити і перейшли на онлайн контент, у нас виставляється, ми є в різних соціальних мережах і фейсбук, і інстаграм, і телеграм. Віртуальні презентації книг, озвучені презентації книг, буктрейлери, книги на вихідні, книги, які варто прочитати.

Бібліотека - зараз це не лише про книги. Тут організовують і історичні лекції, і уроки української.

Людмила Дядик, директорка Черкаської обласної бібліотеки:

Живемо і працюємо всупереч, попри відключення електроенергії, незважаючи на повітряні тривоги, всупереч тому, що російські загарбники намагаються нас вбити - ми стаємо тільки сильнішими, самоорганізованішими і згуртованішими.

А книги - дієві ліки проти стресу. І для дорослих, і для дітей.