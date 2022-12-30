Вперше російська ракета влучила у житлову будівлю на Прикарпатті [ Редагувати ]
Під час масованої ракетної атаки напередодні під прицілом окупантів опинилося і Прикарпаття. В області відразу кілька влучань. Окрім критичної інфраструктури, вперше - в житловий сектор. Одна із російських ракет прилетіла в село і поцілила в хату з людьми. Детальніше про наслідки ракетного удару та постраждалих у сюжеті Жанни Дутчак.
Такої кількості представників різних служб в цьому прикарпатському селі ще не бачили. Газовики, поліцейські, рятувальники, військові - всі працюють на місці падіння російської крилатої ракети. Туди нікого не підпускають. Мешканців будинків у радіусі ста п'ятдесяти метрів евакуювали.
Ця жінка приїхала із сусіднього села і розшукає свою сестру. Каже: саме в її хату і влучила рашистська ракета.
А де ваша сестра? - Там із дитиною. - А що сестра казала, що сталося? - Я так толком з нею і не говорила. Вона по телефоні страшенно плакала. Що я не можу толком сказати.
Не багатослівна і сама постраждала. Жінка і досі не може оговтатися від пережитого... На момент влучання ракети - вона була всередині будинку із трирічною дитиною. Все, що пригадує: це потужний вибух. А далі, каже, як у тумані…
Галина, постраждала, жителька Івано-Франківської обл.:
Залетіло до хати, ми дуже напудилися. Дитину взяла і вийшла з хати і все.
Що це ракета - пані Галина навіть не одразу зрозуміла. Снаряд влетів у будинок через вікно і застряг в стіні коридору якраз між кухнею та кімнатою, в якій дитина дивилася мультики. Те, що вони обидві вижили під час такого - жінка називає не інакше як дивом.
Галина, постраждала, жителька Івано-Франківської обл.:
Я була в іншій кімнаті, а це з другої кімнати через вікно залетіло. Гупнуло. Я не знала що це сталося. Вийшла, забрала дитину і пішла, Бог нас врятував.
Марія, сусідка постраждалої, жителька Івано-Франківської обл.:
Тут вилітає сусіда, що у неї ракета в хаті. Вона на кухні була, в першій кімнаті - дитина, а се посередині коридор. І вона вчула звук, вчула вибух. Каже, так і зрозуміла, що, може, десь ракета впала, але не подумала, що могло бути в мене. І так вона через ту ракету переступала - я кажу Галю, ну а ти як так. Вона каже - я мусіла перейти.
Ще одним дивом є і те, що ракета не розірвалась. Бо інакше, кажуть експерти, масштаби трагедії та руйнування - навіть важко передбачити. Решта жителів села - обійшлися лише переляком.
Марія, сусідка постраждалої, жителька Івано-Франківської обл.:
Та у нас, дякувати богу, нічого. Здригнулося, але вікна так не дуже здзеленькали, бо вікна були відкриті, бо варила їсти. Але здригнулися (показує руками) … вибух був такий потужний. Повилітали всі. Повибігали. Бо дуже бухнуло.
Постраждало від російської атаки не лише це прикарпатське село. Ще одна ворожа ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці удару - спалахнула масштабна пожежа. Постраждав один з працівників - чоловік отримав численні осколкові поранення. Його госпіталізували в лікарню. Крім того, через масовану атаку - одна із громад Івано-Франківщини - залишилася без тепла та гарячої води.
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