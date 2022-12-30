Зелений горошок, огірки, м'ясо, овочі... Скільки доведеться заплатити за традиційну новорічну страву? Адже ціни лізуть угору - при чому не лише в Україні. Мої колеги вивчили ціни в Україні та в Європі.

Тож усе про так званий "індекс олів'є" вам розкажуть Олена Логінова - в Києві та Олена Абрамович - у Брюсселі. А наприкінці матеріалу, столичний шеф-кухар розкаже свій спосіб готування цієї традиційної страви.

Символ новорічного столу...

Стабільно, кожен Новий рік, на День народження - завжди в мене олів'є і все. Більше ніяких салатів не треба.

Традиційний олів'є. Чи не перейшов він до списку "елітних" салатів...

Да я от зараз взяла огурчики по 70 грн, 4 штуки - свіжих, уже все закупила. - Для мене це буде дорого однозначно...

Ми розкажемо вам все про ціни на популярний салат, а ще порівняємо їх з європейськими. І покажемо секрети приготування традиційного олів'є разом із шеф-кухарем. Тож починаємо.

Я робитиму, купуватиму продукти в одному з київських супермаркетів. А моя колега Олена Абрамович - у брюссельському. Пізніше порівняємо кінцеву вартість кілограма олів'є в Україні та Бельгії. Спочатку я йду по овочі.

Олена Логінова, кореспондентка:

Картопля - один з інгредієнтів олів'є. До речі її ціна найдешевша - ось такий варіант немитої картоплі за 8.50. Червоні сорти можна взяти по 11.50 - теж ціни досить демократичні.

Чотири картоплини на салат - вистачить. Далі - морква. Я взяла найдешевший варіант - по 21 грн за кіло. Ціни навіть перед святами нижчі, ніж були влітку. Та все ж якщо порівняти з минулим роком - морква подорожчала удвічі. Далі - цибуля. Кілограм - 30 грн.

Олена Логінова, кореспондентка:

І продукт, який побив всі цінові рекорди - яйця. У порівнянні з минулим роком ціни на них виросли удвічі. Тут є варіанти по 72 грн за десяток, по 80 і навіть дорожче. Але ми візьмемо ось такий найекономніший варіант - 6 грн 10 копійок за штуку.

А поки я збираю продукти на салат спілкуюсь із людьми. Українці кажуть, олів'є - традиційно король новорічного столу.

Бо це класична їда на столі - перша, перша - головна. - Це салат дитинства, як його можна не любити... - все як було заведено: ковбаска докторська, горошок.

І солоні огірки. Мені зважують чотири. Огірочки теж не дешеве задоволення. За них я заплатила 45 грн - 110 за кіло. Тепер іду по зелений горошок. Баночка - 37 грн. І звичайно, яке ж олів'є без ковбаси або м'яса. І цей інгредієнт у салаті - один з найдорожчих. Куряча грудка - 132 грн за кіло. А от варена ковбаса - ще дорожча.

Ось такий варіант класичної лікарської ковбаси зараз зі знижкою коштує 250 грн.

І наостанок беру майонез. Ідемо на касу.

Олена Логінова, кореспондентка:

Дуже недешево цього року нам буде коштувати олів'є - 280 грн!

За підрахунками експертів, за рік "індекс олів'є" подорожчав на 45%. А що ж з цінами на продукти в Європі? Скільки там коштує наш традиційний олів'є?

Знайти інгредієнти для олів'є у Європі, хоч його тут і не їдять - не проблема. Адже набір продуктів - простий.

Ми забігли в міський магазин. Він такий - невеличкий, але всі продукти, які нам потрібно, тут є. Отож, цибуля - на ціннику - 1.49 за кілограм, це 60 гривень по теперішньому курсу. Нам вона потрібна одна.

Торік цибулю ми купували на третину дешевше. Зросла у ціні й картопля.

Картопля - 1.70 фактично за кілограм. Це приблизно 70 гривень.

Морква - євро і десять центів - тобто 44 гривні за кілограм - стандартна ціна. Яйця ж цьогоріч шість штук коштують стільки ж, за скільки торік можна було купити десяток.

Яйця коштують 2.40 за шість штук ціна - 96 гривень, але це найдорожчі. Ті що дешевші, за 2 євро (80 гривень) - уже розібрали.

Порожні полиці там, де дешевші цінники - це дуже характерна ситуація для тутешніх магазинів. За статистикою, їжа у Бельгії подорожчала на 15%.

Олена Абрамович, кореспондентка:

І це насправді для населення така доволі жахаюча цифра, тому що зазвичай річне подорожчання становить не більше ніж 2-3, максимум 5%.

Така ж ситуація у сусідній Франції. Проте там завжди було дешевше, порівняно з Бельгією, туди чимало бельгійців їдуть на закупи перед святами. Помітне зростання ціни на їжу і в Німеччині. Причину високих цін усі добре розуміють. Це енергетична криза, яку спричинила росія. Проте найбільше від рук кремля страждають далеко не європейці.

Елізабет, мешканка Брюсселя:

Звісно, дорожче. Я б сказала, відсотків на 10%. Та це, мабуть, не порівняти із труднощами в Україні - не лише з цінами на їжу. Так що нам нема на що скаржитись.

Набір для олів'є нам обійшовся у 18 євро 96 центів - тобто 750 гривень. Різниця з Україною суттєва. Та варто не забувати й про різницю в зарплатах.

Повертаємося в Київ. Аби нарешті приготувати те, заради чого ми ходили по магазинах:

Ми в одному з київських ресторанів. Сьогодні будемо готувати олів'є за традиційним рецептом. З нами шеф-кухар Олексій Повторейко. Олексію вітаю. - Добрий день. - З чого будемо починати? - Традиційний олів'є у нас складається з огірків, з овочів, з чогось м'ясного, з зелені - це зелений салат або зелена цибуля або ріпчаста цибуля, це яйця курячі або перепелині. У нас перепелині, і зелений горошок. Все просто. І саме головне - це провансальський майонез.

Саме якісна заправка, в нашому випадку майонез, дуже важлива складова. Тож замінювати його на сметану не варто. Поки я чищу картоплю. Трохи згадаємо історію.

Придумав цей рецепт класичний, вірніше авторський, на той час - Люмьер Олів'є. Це дуже ключова фігура в кулінарії. Француз, який заробив собі дуже великий авторитет в кулінарному світі. Він зробив з простих на той час, але смачних інгредієнтів дуже смачний салат. - А отой перший рецепт, який було створено, він відрізнявся значно від того що ми знаємо зараз? - В них замість нашої ковбаси, яка у нас є лікарська - у наc були або цесарка, або курка, або фазан. - М'ясо птиці? - Так м'ясо птиці, причому таке незвичайне.

Тож на той час олів'є вважався доволі дорогим салатом.

В чому секрет смачного вдалого олів'є? - Це свіжі, натуральні класні продукти, це душа, з якою робить кухар цю страву і це баланс смаків - я маю на увазі, щоб там - чуть-чуть сіль була, трохи цукор був, чуть-чуть кислинка - її дає наш маринований огірок. Свіжість дає свіжий огірок і лист салату.

Зараз рецептів олів'є безліч. Інколи замість м'яса та ковбаси кладуть рибу. До речі, зелений горошок можна замінити на консервовану кукурудзу. А чи можна олів'є здешевити?

Без м'яса з одним огірком соленим, але зробити як я вам сказав дуже смачну заправку і він буде смачний, але без м'яса.

А ми вже - завершуємо. Додаємо зовсім трохи цукру, солі та спецій. І перед подачею на стіл - обов'язково декоруємо!