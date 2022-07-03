Вищий суд справедливості Ізраїлю скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов'язував громадян України отримувати візи для в'їзду до Ізраїлю. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Згідно з рішенням суду, українцям не потрібна віза для подорожі до Ізраїлю на термін до трьох місяців.

У березні глава МВС Ізраїлю заявила, що влада дозволить залишитися майже 20 тис. українців, які перебували в країні за туристичними візами або нелегально до збройного вторгнення Росії. Вона також сказала, що Ізраїль видасть візи ще 5 тис. біженців з України.

15 березня уряд Ізраїлю зупинив дію безвізового режиму для громадян України та запровадив обов'язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу.

Вищий суд справедливості пояснив, що його рішення не позбавляє міністра внутрішніх справ повноважень вирішувати, хто може в'їхати до Ізраїлю, або відмовляти громадянам України у в'їзді в індивідуальному порядку.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Верховного суду Ізраїлю.

Нагадаємо, що Ізраїль дозволить українським біженцям влаштуватися на роботу.