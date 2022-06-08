Відмовився підтримати війну: росію залишив головний рабин Москви [ Редагувати ]
За два тижні після початку збройного вторгнення в Україну росію залишив головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт. Його невістка Авіталь Чижік-Гольдшмідт, яка працює журналісткою в США, повідомила, що він змушений був виїхати через вимоги російської влади підтримати війну.
Теперь наконец я могу сообщить, что мои свекор и свекровь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и Дара Гольдшмидт подверглись давлению со стороны властей, которые требовали, чтобы они публично поддержали "спецоперацию" в Украине, но они отказались.
Рабин із дружиною спочатку виїхали до Угорщини, потім відвідали кілька країн Східної Європи, де збирали кошти для допомоги біженцям з України. А після цього вони прибули до Ізраїлю, де у лікарні пеербував батько Пінхаса Гольдшмідта.
Сам рабин ще на початку травня заявив росЗМІ, що залишив Росію, але причиною назвав лише хворобу і госпіталізацію батька в Ізраїлі. Такої версії досі дотримуються у його синагозі.
Про те, що головний рабин Москви змушений був виїхати через відмову підтримати війну, також повідомило французьке видання Le Figaro та джерела ізраїльського Ynet.
За інформацією Le Figaro, на рабина чинили тиск Кремль та ФСБ. За даними Ynet, він побоюється повертатися до росії через допомогу українським біженцям і мандрує у супроводі трьох охоронців.
Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убей" проти одновірців-українців.
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