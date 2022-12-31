Так виглядає прихід "русского миру"

У Солом‘янському, Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи після ракетного удару росіян. Є руйнування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом.

За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих.

Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що пошкоджено готельний комплекс.