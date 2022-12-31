У трьох районах Києва пролунали вибухи, є руйнування та жертви - Кличко [ Редагувати ]
У Солом‘янському, Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи після ракетного удару росіян. Є руйнування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом.
За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих.
Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що пошкоджено готельний комплекс.
по темі
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця
Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки й автомобіль у Дарницькому районі Києва, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізували
Зранку 16 грудня вибухи пролунали у трьох районах Києва: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи ще й в Дніпровському районі, що сталися 16 грудня під час повітряної тривоги
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському районі столиці 16 грудня