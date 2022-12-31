У Києві ворожа ракета влучила в готель, є загиблий та поранені (фото, відео) [ Редагувати ]
31 грудня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Низка вибухів пролунала у Києві. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.
За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула, медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок і двох чоловіків.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що було пошкоджено готель. На фото і відео з місця події видно, що зруйновано фасад будівлі.
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