Внаслідок ракетної атаки 31 грудня на столицю України поранення отримали 20 людей, також одна людина загинула.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 особа загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що ушкодження отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, і одна – у Печерському. Крім того, пошкоджено один дитсадок у Солом'янському районі. Постраждалих на цих об'єктах немає.

Нагадаємо, 31 грудня окупанти знову завдали масованого удару по українських містах. Зокрема, у Києві пошкоджено готель у центрі, а також Палац Україна.

Також повідомлялося, що українські захисники знищили сім ворожих повітряних цілей над Києвом під час чергового масованого удару росіян 31 грудня.