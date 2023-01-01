Втрати росіян на Новий рік перевищили позначку в 106 тисяч військових [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 760 окупантів. Загалом, станом на 1 січня, втрати рф у війні з лютого складають більше як 106 тисяч військових вбитими.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3031 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6084 (+9) од,
- артилерійських систем - 2021 (+5) од,
- РСЗВ - 423 (+0) од,
- засоби ППО - 213 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 269 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1792 (+46),
- крилаті ракети - 723 (+12),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4720 (+13) од,
- спеціальна техніка - 181 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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