Інтервʼю з головою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким [ Редагувати ]
2023-й рік стане роком відновлення. І всієї України загалом, і енергетичної системи - зокрема. Таку думку в інтерв'ю Ніні Коломієць висловив Володимир Кудрицький, голова правління компанії "Укренерго".
Енергетики вже навчилися максимально швидко реагувати на атаки ворога. А отже. Чи загрожує Україні тотальний блекаут? Чи можливо створити захисний купол над енергетичними об'єктами? Та як економія електрики на Закарпатті рятує від аварійних відключень - Харківщину?
Про все це - розпитали Володимира Кудрицького.
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