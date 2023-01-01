2023-й рік стане роком відновлення. І всієї України загалом, і енергетичної системи - зокрема. Таку думку в інтерв'ю Ніні Коломієць висловив Володимир Кудрицький, голова правління компанії "Укренерго".

Енергетики вже навчилися максимально швидко реагувати на атаки ворога. А отже. Чи загрожує Україні тотальний блекаут? Чи можливо створити захисний купол над енергетичними об'єктами? Та як економія електрики на Закарпатті рятує від аварійних відключень - Харківщину?

Про все це - розпитали Володимира Кудрицького.