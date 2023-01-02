До України йде потепління: прогноз погоди [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 2 січня, в Україну прийде потепління. У більшості регіонів нашої країни очікується плюсова температура.
За даними синоптиків, сьогодні на всій території України мінлива хмарність. У всіх областях буде суха погода, опадів не передбачається.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
у північних областях вночі +4 +7 градусів, вдень +8 +12,
на заході вночі +3 +6, а вдень +8 +12 градусів,
у східних областях вночі від +3 +6 градусів, вдень +7 +10,
на півдні країни вночі +3 +7, а вдень +9 +11 градусів,
у центральних областях вночі +3 +7 градуси, вдень +9 +12.
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