Актора Джеремі Реннера госпіталізували у критичному стані [ Редагувати ]
Американський актор Джеремі Реннер постраждав через нещасний випадок, його стан оцінюється як критичний, але стабільний. Про це повідомляє видання Deadline із посиланням на представника актора.
Ми можемо підтвердити, що Джеремі перебуває у критичному, але стабільному стані з травмами, отриманими внаслідок нещасного випадку під час прибирання снігу.
Які травми отримав актор, невідомо. Що саме з ним сталося, також не повідомляється. За даними ЗМІ, актора госпіталізували на гелікоптері.
Джеремі Реннер насамперед відомий за роллю Клінта Бартона (Соколине око) у серії фільмів про Marvel супергероїв "Месники".
На його рахунку понад 50 ролей, у тому числі у фільмах "S.W.A.T.: Спецназ міста ангелів" (2013 рік), "Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса" (2007), "28 тижнів по тому" (2007), "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" (2011), "Еволюція Борна" (2012), "Прибуття" (2016), "Вітряна ріка" (2016), "Мисливці на відьом". У даний час Реннер знімається у серіалі "Мер Кінгстауна".
Реннер був двічі номінований на "Оскар" - за головну роль у фільмі "Володар бурі" (2008) та роль другого плану в "Місті злодіїв" (2010).
Нагадаємо, наприкінці 2022 року на США обрушилася снігова буря, внаслідок якої загинуло понад 60 людей - переважно в автомобільних аваріях. Також повідомлялося про людей, які померли під час прибирання снігу через нещасні випадки чи хвороби серця.
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