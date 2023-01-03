У Києві знову відбуваються екстрені відключення світла [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
У Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
"Через чергову атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва, 2 січня вимушені застосувати екстрені відключення. Фахівці ДТЕК Київські електромережі разом з НЕК Укренерго, комунальними службами та місцевою владою 24/7 роблять все, щоб у вас було світло", - йдеться в повідомленні.
по темі
У неділю, 25 грудня, в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Столиця збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень
У понеділок, 19 грудня, у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії після нічної атаки російських окупантів
Станом на вечір п’ятниці, 16 грудня, ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві