У Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"Через чергову атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва, 2 січня вимушені застосувати екстрені відключення. Фахівці ДТЕК Київські електромережі разом з НЕК Укренерго, комунальними службами та місцевою владою 24/7 роблять все, щоб у вас було світло", - йдеться в повідомленні.