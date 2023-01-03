На Херсонщині автомобіль з людьми підірвався на вибухівці [ Редагувати ]
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив про те, що у Бериславському районі Херсонської області цивільний автомобіль підірвався на російській вибухівці. Внаслідок події загинули двоє людей.
На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль із цивільними наткнувся на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків.
Янушевич зазначив, що на Херсонщині ще багато замінованих територій. Сапери продовжують працювати, проте ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже багато.
Влада закликає місцевих жителів повідомляти про небезпечні знахідки рятувальників чи поліцію.
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