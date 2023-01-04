Окупанти обстрілюють Харківську область [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області
Двоє людей отримали поранення.
Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.
"У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіків 42-х та 72-х років", - розповів він.
За словами очільника регіону, вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
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