ЄС ще не підтвердив проведення саміту з Україною в Києві - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європейський союз поки що не підтвердив, що саміт з Україню 3 лютого відбудеться в Києві.
Саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. На ньому будуть присутні голови Євроради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн, а також найвище українське керівництво.
Однак місце проведення ще не визначено, повідомляє кореспондентка DW із Брюсселя з посиланням на чиновника Євросоюзу.
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