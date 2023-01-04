Європейський союз поки що не підтвердив, що саміт з Україню 3 лютого відбудеться в Києві.

Саміт Україна-ЄС запланований на 3 лютого. На ньому будуть присутні голови Євроради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн, а також найвище українське керівництво.

Однак місце проведення ще не визначено, повідомляє кореспондентка DW із Брюсселя з посиланням на чиновника Євросоюзу.