Правоохоронці затримали заступника голови Одеської обласної військової адміністрації на хабарі. Про це повідомляє СБУ.

За $35 тис. чиновник обіцяв "відмазати" свого підлеглого від тюрми за звинуваченням у привласненні державного майна. Його затримали при одержанні авансу в розмірі $27 тис. та передачі цих грошей своєму водію в будівлі облдержадміністрації.

СБУ традиційно не називає імені затриманого, однак за даними одеського видання "Думская", йдеться про Олега Муратова.

Під час обшуків за місцями проживання чиновника та в його автомобілі правоохоронці знайшли:

понад $45 тис.;

більше ніж 21 тис. євро;

золоті злитки та монети.

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.