Заступника голови Одеської ОВА затримали на хабарі (фото) [ Редагувати ]
Правоохоронці затримали заступника голови Одеської обласної військової адміністрації на хабарі. Про це повідомляє СБУ.
За $35 тис. чиновник обіцяв "відмазати" свого підлеглого від тюрми за звинуваченням у привласненні державного майна. Його затримали при одержанні авансу в розмірі $27 тис. та передачі цих грошей своєму водію в будівлі облдержадміністрації.
СБУ традиційно не називає імені затриманого, однак за даними одеського видання "Думская", йдеться про Олега Муратова.
Під час обшуків за місцями проживання чиновника та в його автомобілі правоохоронці знайшли:
- понад $45 тис.;
- більше ніж 21 тис. євро;
- золоті злитки та монети.
Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 190 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
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