Схоже, що керманич росії насправді з реальними людьми і не бачиться.

Фейковий "простий народ", фейкові ідеали і як наслідок - фейкове уявлення про реальність. путін оточив себе так званими "своїми" людьми-підлабузниками. Ті з ним буквально всюди - і на зустрічах, і у телевізійних роликах. І щоб це зрозуміти - потрібно лише трохи уваги.

Ольга Жидецька проаналізувала оточення путіна на заходах. І спробувала знайти відповідь - навіщо ж диктатору масовка з акторів-охоронців?

Останнє новорічне вітання російський президент записав на фоні людей у військовій формі. Мовляв, це вояки, що відзначилися у так званій спецоперації. Та от чи справді ці люди мають відношення до армії?

Ось відео, де путін нібито в Ростові-на-Дону вітає цю масовку.

Ну пока у нас есть такие люди как вы, такие ребята и девушки, конечно.

І справді - поки є у Федеральній службі охорони такі дівчата - путінe під час запису пропагандистських роликів нічого не загрожує. Показна білявка, що впевнено зображує військову у привітанні, фігурує й на інших відео так званих зустрічей господаря кремля з "простим народом". При чому, в найрізноманітніших амплуа.

Ось вона зображує рибалку з Новгороду. А ось знову таки - дихає в потилицю путіну в образі смиренної вірянки у храмі на Різдво.

А тут вона ж "хрещена мама" спущеної у Пітері на воду субмарини. Напевно саме за ці заслуги героїня нарешті удостоїлася поважної нагороди - Ордену мужності.

Окрім всюдисущої білявки на фото з російським президентом журналісти ідентифікували й інших постійних персонажів. А ось актриса одного амплуа - продавчиня морозива на авіавиставці.

Ось путін купує у неї десерт у 2017-му. А ось вона ж у 2019-му подає пломбір, щоби господар кремля пригостив турецького колегу.

Не знайшлося випадкових людей і на зустрічі путіна з так званими матерями мобілізованих. Незалежні російські журналісти з'ясували, що з 16 учасниць заходу сини мобілізовані лише в трьох, при цьому 11 жінок - або члени "Єдиної росії", або працюють у державних установах чи провладних громадських організаціях.

Схоже, що керманич росії насправді з реальними людьми і не бачиться. Та й навіщо? Ще незручні запитання поставлять! Як це було у 2000-му, коли вперше обраний на президентську посаду путін зустрівся з вдовами загиблого екіпажу субмарини Курськ.

Відтоді, кажуть наближені до кремля джерела, усе публічне спілкування путіна - добре зрежисований спектакль за участі ретельно дібраних персонажів та представників Федеральної служби охорони, які створюють ідеалічну картину.

А якщо ще додамо до цього роками виплекану велетенську машину пропаганди, то побачимо, як створення потьомкінських сіл на російських телеекранах зле прислужилося москві.

Адже ряджений народ і фейкова атмосфера благодєнствія змусили президента та його поплічників і самим повірити у викривлену реальність, в якій путін уявляє себе відновлювачем радянської недоімперії, Європа замерзає без російських енергоносіїв, а нібито "друга армія світу" може захопити Київ за три дні.