У Пентагоні оцінили рівень загрози російського вторгнення з Білорусі [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Військові США не вбачають ознак того, що росія може готуватися до наступу на Україну з боку Білорусі.
Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер.
Він зазначив, що Пентагон продовжує слідкувати за ситуацією.
"Прямо зараз немає ознак, що росіяни мають намір використовувати її як новий фронт. Але знову ж таки ми продовжуємо відстежувати ситуацію дуже уважно, і, наскільки я знаю, тим самим зайняті українці", - заявив він.
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