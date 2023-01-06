Помер футболіст "Ювентуса" й екс-тренер збірної Італії Джанлука Віаллі [ Редагувати ]
У віці 58 років помер бронзовий призер чемпіонату світу з футболу у складі збірної Італії та тренер Джанлука Віаллі. Про це повідомляє телеканал Sky Sports. Спортсмен боровся з раком підшлункової залози з 2017 року.
У 2020 році Джанлука Віаллі завершив курс хіміотерапії та заявив, що переміг хворобу. Однак у 2021-му йому довелося повернутися до лікування.
Спортивна кар'єра Віаллі розпочалася у 1980-х. Він грав у командах "Кременозі", "Сампдорія" та "Ювентус". У складі збірної Італії Віаллі провів 59 матчів, він став бронзовим призером чемпіонату світу у 1990 році та чемпіонату Європи у 1988 році.
Також футболіст має звання найкращого бомбардира чемпіонату Італії (1990/1991) та найкращого бомбардира Кубка Італії (1988/1989).
У складі "Челсі" Віаллі став володарем Кубка Англії, а також Кубка володарів кубків. У складі "Ювентуса" італійський форвард вигравав Лігу чемпіонів.
У 1998 році Джанлука Віаллі став тренером "Челсі". При ньому команда здобула перемоги у Кубку ліги, Кубку Англії та Суперкубку UEFA.
Пізніше він увійшов до тренерського штабу збірної Італії, яка здобула перемогу в чемпіонаті Європи - 2020. Віаллі залишив посаду в грудні 2022-го через хворобу.
Джанлука Віаллі
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