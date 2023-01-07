Найбільш важка ситуація в районі Бахмута та Соледара

Різдвяне путінське перемир'я очікувано не спрацювало. Ворог попри наказ диктатора - всеодно гатив уздовж усієї лінії фронту. Основні зусилля окупант зосередив на Бахмутському напрямку. Але від прицільного артилерійського вогню потерпали населені пункти й на Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині та Луганщині. Євген Соломін розкаже докладніше.

Щедрик-щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка...

Діти з Луганщини цього року співають колядки та щедрівки далеко від своєї батьківщини. Та плетуть різдвяні подарунки - синьо-жовті браслети для наших захисників - поліцейських Луганщини, які несуть службу у районах активних бойових дій в Луганській області та поблизу її кордонів.

На Луганському напрямку у святвечір нашим захисникам вдалося посунути окупантів поблизу кремінських сіл Діброва та Кузьмінне. Рашисти, які розташувалися в місцевих лісах, потрапили під шквал вогню.

Так, своих не бросают… Короче, немає слів.

Після ефективного застосування далекобійної артилерії, окупанти у Старобільську, за даними Генштабу, посилили адміністративний та контррозвідувальний режими. Росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Українцям на окупованих територіях військові радять бути украй обережними.

Військова адміністрація Луганщини спростовує інформацію про начебто припинення вогню окупантами під час відзначення Різдва. За перші три години путінського "різдвяного перемир'я" на Луганщині рашисти 14 разів гатили з артилерії та тричі штурмували один з наших населених пунктів. Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Оголошене вбивцею-путіним "різдвяне перемир'я" - це чергова брехня і пастка. Російські обстріли на Луганщині не припинилися ні на мить, паузи тільки на підвезення снарядів. Прошу утриматися від відвідування православних різдвяних служб у храмах. Росіяни можуть планувати теракти!

І якщо гауляйтер Луганщини - про так зване Різдвяне перемир'я зовсім не згадував, то донецький намісник путіна - пушилін, і не приховував, що обстріли триватимуть.

Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України:

Ви представляете, если б пригожин дал команду вагнеровцам не стрелять на сутки. Никто би и не нажал курок. Если би кадиров сказал кадировцам не стрлять сутки. Ни один кадировец би не вистрелил. Потому что они их слушаются. А на путина немножко все начали плевать. Он сам себя наказал с етим перемирием, потому что его команди не виполняются.

Донеччину росіяни з Різдвом привітали ракетами С-300. Напередодні зранку ракетного удару зазнав Краматорськ.

Дмитро Морозов, керівник відділення Краматорського районного управління поліції:

Близько 9-ї ранку були здійснені обстріли окупаційної влади російської федерації на місці працюють працівники ДСНС, Нацполіції. Документуємо, збираємо докази, які будуть передані до СБУ.

Російські ракети прилетіли в приватний сектор та зруйнували та пошкодили кілька будинків.

Вот эти разрушения пошли. Вот эта стена упала у него, там и ворота вынесло. А прилетело конкретно вот в этот дом. Взрывов было несколько. Два вот здесь, а потом еще где-то были. - Я только вот зашел в проем вот этот. А потом оказался вот там. Может кто из животных моих остался. Кошечка и собачка. Вот тут…не знаю.

З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому.

Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у дві багатоповерхівки та приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні - там, за попередньою інформацією, є поранена людина.

Основні зусилля противник зосереджує на повному захопленні Донецької області в межах адмінкордонів та веде наступальні дії на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Мордор лізе. На деяких напрямках намагається прорвати наші позиції. На деяких напрямках їм на 50-100 метрів вдалося просунутися. Он пристрілюються. Колосальні маси піхоти. І дуже багато БК підвезли. Тривають постійні штурми. Лінія оборони тримається.

Найбільш важка ситуація в районі Бахмута та Соледара. Ворог продовжує штурм в районі Кліщіївки та вибудовує плацдарм на захід від Курдюмівки.