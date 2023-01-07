7 січня: прикмети і заборони [ Редагувати ]
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За старим юліанським календарем, 7 січня, українці відзначають Різдво. У цей день існує багато прикмет та заборон. Розберімося, що не можна робити 7 січня.
Що не можна робити 7 січня
- Доброю прикметою вважається, якщо сьогодні першим в будинок зайде чоловік. А якщо першою зайде жінка, то може трапитися біда.
- Не можна надягати брудний і порваний одяг сьогодні.
- На Різдво не можна працювати.
- Церква засуджує будь-які ворожіння на Різдво.
- Полювати і рибалити в цей день не варто.
- За давньою прикметою господарям не можна залишати святковий стіл раніше гостей.
Прикмети погоди 7 січня
- Відлига в цей день віщує ранню і теплу весну.
- Якщо вдарив мороз, то і на Хрещення Господнє буде холодно.
- Чим більше снігу лежить на землі 7 січня, тим урожайніше буде цей рік.
- Ясне небо і яскравий місяць віщують сильні морози.
- Іній на деревах віщує похолодання.
- Якщо свято випало на повний місяць, то рік буде урожайний.
- Потепління 7 січня віщує холодну весну.
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