росія суттєво вичерпала запаси ракет: у ISW зробили прогноз [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти продовжують виснажувати свій ракетний арсенал. Однак ворог все ще може загрожувати цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі України масованими атаками.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали, що глава українського Міноборони Олексій Резніков 6 січня опублікував інфографіку, в якій вказувалося, що війська рф витратили приблизно 81% своїх запасів стратегічних ракет і 19% запасів тактичних ракет.
У звіті ISW також мовиться, що від початку вторгнення 24 лютого росія виробила набагато менше стратегічних ракет у порівннянні з довоєнними запасами. Це означає, що держава-агресор не мобілізувала свою військову промисловість.
"Країна, як правило, збільшує виробництво ракет й інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводить свою військову промисловість на воєнний стан після початку бойових дій. росія не зробила ні одного, ні другого", - зазначили фахівці.
В Інституті вивчення війни пояснили, що неспроможність диктатора володимира путіна мобілізувати промисловість для підтримки військових зусиль проти України є наслідком побоювань, що подальші економічні зриви викличуть ще більше внутрішнє невдоволення у рф.
"Нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення майбутніх масованих ракетних ударів по Україні. Однак окупанти все ще продовжитимуть масштабну кампанію обстрілів, загрожуючи цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі", - додали аналітики.
Ключові висновки ISW:
- росія продовжує використовувати релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України.
- Окупанти виснажують свій ракетний арсенал та запаси безпілотників іранського виробництва, але, ймовірно, продовжуватимуть загрожувати українській інфраструктурі у найближчій перспективі.
- російські та українські війська продовжували наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.
- Загарбники здійснили просування в Соледарі на фоні продовження наступальних операцій навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.
- Просування військ рф у Соледарі не означають неминучого оточення Бахмута.
- російські війська продовжують докладати зусиль для встановлення контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
- Українські та європейські офіційні особи продовжують попереджати, що росія готується до нової хвилі мобілізації.
- Окупанти продовжують вивозити українських дітей на територію рф під виглядом оздоровлення.
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