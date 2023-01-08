У неділю, 8 січня, прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів. Про це повідомляє BBC.

Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонаро, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Вибивши двері та розбивши вікна, протестувальники розташувались в будівлі. Демонстранти закликають до військового втручання та відставки Сілви, більш відомого як Лула, який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Під час інавгураційної промови Лула пообіцяв відбудувати країну, яка за його словами знаходиться в "жахливих руїнах". Він також засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі.

Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Зазначимо, екс-президент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.