У неділю, 8 січня, прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів. Про це повідомляє BBC.

Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонаро, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC