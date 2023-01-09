Гравці "Барселони" та "Атлетико" влаштували бійку на полі (відео) [ Редагувати ]
Матч 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу між "Барселоною" та мадридським "Атлетіко" завершився бійкою гравців.
У компенсований арбітром час на полі зчепилися захисник мадридців чорногорець Стефан Савіч та форвард каталонців Ферран Торрес.
Гравець "Барселони" перечепився за Савіча, і на нервах схопив свого опонента за волосся. Захищаючись, той стиснув геніталії опонента. Сутичка тривала десять секунд, далі футболісти розійшлися.
The gloves are off!! 🥊— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023
Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0
Рефері показав забіякам по червоній картці та вилучив обох з поля. Також їм загрожує відсторонення на термін від 4 до 12 матчів.
Матч завершився з рахунком 1:0 за користь "Барселони". Переможний м'яч на 22-й хвилині забив Усман Дембеле. "Барселона" очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, від неї на три очки відстає "Реал". "Атлетіко" займає шостий рядок.
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