Матч 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу між "Барселоною" та мадридським "Атлетіко" завершився бійкою гравців.

У компенсований арбітром час на полі зчепилися захисник мадридців чорногорець Стефан Савіч та форвард каталонців Ферран Торрес.

Гравець "Барселони" перечепився за Савіча, і на нервах схопив свого опонента за волосся. Захищаючись, той стиснув геніталії опонента. Сутичка тривала десять секунд, далі футболісти розійшлися.

The gloves are off!! 🥊



Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0