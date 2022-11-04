Футболіст "Барселони" і чемпіон світу Піке оголосив про завершення кар'єри [ Редагувати ]
Чемпіон світу з футболу 2010 року іспанський захисник "Барселони" Жерар Піке завершує кар'єру. Про це Піке повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Тепер, коли мої дитячі мрії здійснилися, я хочу сказати, що настав час замкнути це коло. Я завжди казав, що після "Барселони" іншої команди у мене не буде. Цієї суботи буде моя остання гра на "Камп Ноу".
У суботу "Барселона" прийматиме "Альмерію" у матчі чемпіонату Іспанії. Причин свого рішення Піке не назвав.
Піке 35 років, він є вихованцем "Барселону" і виступав за каталонський клуб з 2008 року. Раніше захисник грав за англійський "Манчестер Юнайтед" (2004-2008) та іспанську "Сарагосу" (2006-2007).
У складі "Барселони" Піке тричі виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, 8 разів ставав чемпіоном Іспанії та 7 разів володарем Кубка Іспанії. У складі "Манчестер Юнайтед" виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Англії.
У складі збірної Іспанії Піке провів 102 матчі та забив 5 м'ячів. Він є чемпіоном світу 2010 року та переможцем чемпіонату Європи 2012 року.
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