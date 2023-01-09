У переліку - 119 людей. І більшість із них - "кремлівська масовка".

Без концертів, активів і авторських прав в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав указ про персональні санкції проти російських артистів.

У переліку - 119 людей. І більшість із них - "кремлівська масовка". Це пропагандисти, співаки та актори, які підіграють путіну. Є серед них і наші співгромадяни. Хто саме? Докладніше - Анна Басова.

Музична... пауза. На 5, а то й 10 років. Тепер вони не зможуть виступати в Україні. А ще не матимуть права укладати контракти, торгувати цінними паперами й навіть доступ до власних активів втратять.

Так Радбез України покарав артистів, які підтримують кремлівську агресію. І російських, і запроданців із українським паспортом. Відповідний указ підписав напередодні Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України :

Є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян росії та пов'язаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список.

У переліку - 119-ть прізвищ. Передусім: медійники й ідеологи, які багато років формували образ України-ворога. Як-от шеф-редакторка Раша-Тудей - топ-пропагандистка Маргарита Симоньян…

Значительная часть Украины, украинского народа - безусловно, не все, и я надеюсь, даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма…

…чи ведучий програми "Вєсті" - ядерно-попільний Дмитро Кисельов.

…всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок. Что гарантировано уничтожает США и все страны НАТО в придачу.

У чорному списку й ідеолог кремля - псевдофілософ Олександр Дугін. Божевільна філософія якого зводиться до банального вбивства. Українців.

Та найбільше прізвищ - із російського шоу-бізу. Їх - як стразів на піджаку - прокремлівського підспівали Філіппа Кіркорова.

Столько, сколько сделали вы для всех нас, для страны, не поддаётся даже пониманию.

…вспоминая двухлетний разговор наш с вами в Крыму, в нашем Крыму…

Вимкнули мікрофон й іншому ветерану естради, головному єсаулу російської сцени - Олегу Газманову. А ще у списку з цими двома с яють Алєгрова, Басков, Доліна, Лазарєв, Білан та Лепс. Словом, блакитний вогник - майже у повному складі.

Та ще й з Петросяном на додачу. До речі, його останній виступ на тому таки новорічного вогнику - це був справжній іспанський сором.

Про Украину скажу только одно: при власти кондитера Порошенко жить украинцам было несладко. А при власти комика Зеленского - не смешно.

Та справжній крінж - це їхні імена у списках. Імена українців, які продали і себе, і Україну - таких у списку троє. Перша - Лоліта Мілявська. Народилася в мукачевому, жила - у Києві. А на початку великої війни раптом стала патріоткою... путіна. А коли почула про санкції, відповіла в стилі Петросяна.

Только собиралась сексом заниматься, приятель мой прислал мне список всех, кому что-то запретили в Украине. Ну я посмотрела, нашла себя. Люди, ну не занимайтесь фигнёй. Ну что, чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась.

До слова, своє українство Мілявська заперечила - мовляв, вона - людина, народжена в Радянському Союзі.

А ось громадянство наступних двох фігурантів сумнівів не викликає. Жанна Бадоєва - нині російська телеведуча - відмовилася від українського паспорта у 2019-му. А разом із ним - і від совісті. Зараз Жанна просуває прокремлівські наративи.

Каждый раз я приезжаю и вижу какую-то такую странную, странные изменения, которые очень, знаешь, такие, очень тоскливые.