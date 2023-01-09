Президент України підписав указ про персональні санкції проти російських артистів: хто опинився у списку [ Редагувати ]
Без концертів, активів і авторських прав в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав указ про персональні санкції проти російських артистів.
У переліку - 119 людей. І більшість із них - "кремлівська масовка". Це пропагандисти, співаки та актори, які підіграють путіну. Є серед них і наші співгромадяни. Хто саме? Докладніше - Анна Басова.
Музична... пауза. На 5, а то й 10 років. Тепер вони не зможуть виступати в Україні. А ще не матимуть права укладати контракти, торгувати цінними паперами й навіть доступ до власних активів втратять.
Є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян росії та пов'язаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список.
Значительная часть Украины, украинского народа - безусловно, не все, и я надеюсь, даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма…
…всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок. Что гарантировано уничтожает США и все страны НАТО в придачу.
Столько, сколько сделали вы для всех нас, для страны, не поддаётся даже пониманию.
…вспоминая двухлетний разговор наш с вами в Крыму, в нашем Крыму…
Та ще й з Петросяном на додачу. До речі, його останній виступ на тому таки новорічного вогнику - це був справжній іспанський сором.
Про Украину скажу только одно: при власти кондитера Порошенко жить украинцам было несладко. А при власти комика Зеленского - не смешно.
Только собиралась сексом заниматься, приятель мой прислал мне список всех, кому что-то запретили в Украине. Ну я посмотрела, нашла себя. Люди, ну не занимайтесь фигнёй. Ну что, чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась.
До слова, своє українство Мілявська заперечила - мовляв, вона - людина, народжена в Радянському Союзі.
А ось громадянство наступних двох фігурантів сумнівів не викликає. Жанна Бадоєва - нині російська телеведуча - відмовилася від українського паспорта у 2019-му. А разом із ним - і від совісті. Зараз Жанна просуває прокремлівські наративи.
Каждый раз я приезжаю и вижу какую-то такую странную, странные изменения, которые очень, знаешь, такие, очень тоскливые.
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