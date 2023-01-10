Компанія Virgin Orbit повідомила про "аномалію" під час запуску ракети-носія LauncherOne, яка мала вивести на орбіту дев'ять супутників. Це був перший в історії запуск космічного апарату з Великої Британії. Через збої вийти на орбіту ракета не змогла.

У Virgin Orbit заявили, що оцінюють інформацію про "аномалію". Точна причина провалу місії не називається.

Космічні апарати мали вивести на орбіту за допомогою модифікованого літака Boing-747. Приблизно о 22:00 за Грінвічем (близько 00:00 за Києвом) він вилетів з аеропорту Ньюкі в Корнуоллі.

Через півтори години Boing-747 на висоті 10,5 км успішно випустив ракету-носій повітряного запуску LauncherOne, повернувся назад і приземлився у Корнуоллі.

Ракета запустила двигун першого ступеня і розпочала підйом на низьку навколоземну орбіту, але так і не змогла його завершити.

LauncherOne мала вивести на орбіту дев'ять супутників на користь приватних компаній та державних установ, у тому числі Міністерства оборони Великобританії та Національного управління військово-космічної розвідки США.

Цей запуск став першим з території Великої Британії. Супутники британського виробництва доводилося раніше відправляти на орбіту через іноземні космодроми.

Virgin Orbit належить британському мільярдеру Річарду Бренсону. Перше успішне випробування LauncherOne відбулося у січні 2021 року.