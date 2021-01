Космическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона успешно запустила в космос ракету с борта лайнера Boeing 747-400. Об этом сообщает Twitter компании.

Ракета со спутниками NASA находилась под крылом модифицированного самолета Boeing под названием Cosmic Girl. Он вылетел из космопорта в пустыне Мохаве, штат Калифорния.

Через 50 минут после взлета самолета ракета в автоматическом режиме была сброшена в намеченной точке над Тихим океаном и отправилась на околоземную орбиту.

Благодаря системе воздушного запуска LauncherOne Virgin Orbit можно запускать на околоземную орбиту спутники весом до 500 кг. В этот раз в космос вывели группировку микроспутников CubeSat.

Ракета LauncherOne достигает 21,3 м в длину, состоит из двух ступеней и способна развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч.

Congratulations to @Virgin_Orbit -- an amazing achievement from the coast of the most innovative state in the world, CA! https://t.co/BbAFwFaDXK