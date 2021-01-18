Virgin Orbit запустила в космос ракету с борта самолета (видео) [ Редактировать ]
Источник: Virgin Orbit
Космическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона успешно запустила в космос ракету с борта лайнера Boeing 747-400. Об этом сообщает Twitter компании.
Ракета со спутниками NASA находилась под крылом модифицированного самолета Boeing под названием Cosmic Girl. Он вылетел из космопорта в пустыне Мохаве, штат Калифорния.
Через 50 минут после взлета самолета ракета в автоматическом режиме была сброшена в намеченной точке над Тихим океаном и отправилась на околоземную орбиту.
Благодаря системе воздушного запуска LauncherOne Virgin Orbit можно запускать на околоземную орбиту спутники весом до 500 кг. В этот раз в космос вывели группировку микроспутников CubeSat.
Ракета LauncherOne достигает 21,3 м в длину, состоит из двух ступеней и способна развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч.
Congratulations to @Virgin_Orbit -- an amazing achievement from the coast of the most innovative state in the world, CA! https://t.co/BbAFwFaDXK— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 18, 2021
Это была вторая попытка Virgin Orbit запустить ракету в космос с самолета. Первый запуск в мае 2020 года завершился неудачей. Тогда ракета рухнула на землю из-за отказа двигателей первой ступени.
Virgin Orbit является частью компании Virgin Galactic, планирующей заниматься космическим туризмом.
Ранее сообщалось, что Virgin Galactic представила проект сверхзвукового пассажирского самолета.
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