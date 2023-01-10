Українські захисники продовжують тримати оборону у Соледарі, у лавах російських військ багато втрат.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

Вона зазначила, що тяжкі бої за Соледар продовжуються. При цьому росіяни не враховують великих втрат свого особового складу та не перестають проводити активні штурми.

"Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим і потужним ворогом може лише дуже сильна нація", - додала Маляр.