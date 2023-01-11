Окупанти знову вивели у Чорне море військовий корабель [ Редагувати ]
Джерело: BBC
Російська армія 11 січня вивела в акваторії трьох морів понад десяток кораблів, зокрема ракетоносії крилатих ракет "Калібр".
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, в Азовському – два. Водночас носіїв ракет там немає.
Тим часом у Середземне море росіяни вивели 9 кораблів, зокрема 5 носіїв "Калібрів". Їхній загальний залп становить 72 ракети.
За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі одного з українських каналів, у Чорному морі посилюється шторм до 4-5 балів. Однак, незважаючи на це, ворог все одно вивів в акваторію військове судно.
"Це говорить про те, що вони таки продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати", - зазначила вона.
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