Російська армія 11 січня вивела в акваторії трьох морів понад десяток кораблів, зокрема ракетоносії крилатих ракет "Калібр".

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, в Азовському – два. Водночас носіїв ракет там немає.

Тим часом у Середземне море росіяни вивели 9 кораблів, зокрема 5 носіїв "Калібрів". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі одного з українських каналів, у Чорному морі посилюється шторм до 4-5 балів. Однак, незважаючи на це, ворог все одно вивів в акваторію військове судно.

"Це говорить про те, що вони таки продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати", - зазначила вона.