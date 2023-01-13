У Запоріжжі попрощалися із захисником України Денисом Тарасовим. До лав тероборони він вступив одним із перших. Загинув кілька днів тому під час мінометного обстрілу. Денис не лише боронив нашу землю на фронті. Ще до початку повномасштабного вторгнення він боровся із забудовниками за парки, зі старою системою проти корупції - і завжди вів за собою людей. Тепер майже все місто - прийшло сказати йому дякую і попрощатися.

Для того, щоб боронити своє місто, свої родини, свою Україну.

Саме заради цього він, не вагаючись, змінив цивільний одяг на піксель та вступив до лав тероборони. На захисті Батьківщини Денис Тарасов стояв із перших днів повномасштабної війни.

Ігор Лукашенко, друг Дениса Тарасова:

Він не міг не піти, тобто як і всі пішли, так і це було його рішення за позовом в серці, за упередженнями, тобто він пішов.

Життя Дениса Тарасова обірвалося 8-го січня під час чергового ворожого мінометного обстрілу. Запоріжці, які прийшли попрощатися з воїном, кажуть, виразити увесь свій біль та втрату словами наразі просто не можливо.

Інна Лук'янова, волонтерка:

Громада осиротіла. Це не можна словами сказать, це в серці, дуже сумуємо за ним. Це дуже професійна людина, дуже світла, дуже чесна, інтелігентна, ну всі найкращі якості людини були втілені в Денисі.

У цивільному житті боєць Тарасов був правозахисником та громадським активістом. Він допомагав людям та захищав їхні інтереси, як адвокат. Свого часу боровся із рекламою наркотиків на фасадах будівель. Боронив тутешній парк, на місці якого хотіли збудувати ТРЦ.

Юлія Красовська, товаришка Дениса Тарасова:

Його боротьба настільки була принциповою і теж стільки людей об'єднав. Він завжди жив так, щоб, ну знаєте,буває так, що люди здаються, а насправді зовсім інші, а Денис от який він був ззовні, такий він був і в середині. Це настільки цільна людина була.

Знайомі Дениса кажуть, за щоб він не брався, завжди об'єднував навколо себе людей.

Іван Караджов, волонтер:

Такої порядної людини, гідної, чесної як він, я ніколи не бачив, для мене було честю знати його, стояти поруч з ним. І дуже сумно, дуже сумно, що такі люди, як Денис, зараз гинуть.

Ті, хто знав Дениса особисто, розповідають, у майбутньому він мріяв бачити Україну вільною та сильною і заради цього віддав своє життя.