Німеччина не відмовляє у передачі танків Leopard 2 Україні, але поки що не отримала офіційного запиту від Польщі чи інших країн. Про це повідомила речниця уряду ФРН Крістіана Хоффманн у коментарі кореспонденту Polsat Томашу Лейману.

За її словами, Берлін не каже "ні" передачі танків Leopard 2 Україні, однак Варшава поки що не подавала офіційного запиту з цього приводу.

Хоффман наголосила, що передача німецьких танків без дозволу Берліна буде незаконною.

Це було б протизаконно, це потребує згоди уряду ФРН.

Хоффманн зазначила, що такі рішення обговорюються та ухвалюються разом із союзниками. Речниця уряду ФРН заперечує, що Берлін чекає на позицію США з цього приводу.

Нагадаємо, 11 січня про плани надіслати Україні роту танків Leopard (14 одиниць) оголосила Польща.