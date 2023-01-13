Глава Міноборони Німеччини вирішила подати у відставку - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку з займаної посади.
Як зазначає Bild, про рішення Ламбрехт подати у відставку розповіли відразу декілька інформованих джерел.
Сама Ламбрехт поки не робила жодних публічних заяв щодо своєї відставки. Німецьке Міноборони наразі також цю тему не коментувало.
Водночас, за даними BILD, вже визначено ймовірного наступника Ламбрехт. Так, можливим наступним міністром оборони називають уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль.
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