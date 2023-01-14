Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов'язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції, повідомляє ZN.UA.

За даними джерел видання, до внесення компанії в санкційний список, на пов'язаних з нею рахунках перебувало більше 2 млрд грн. Всі ці кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введенні в дію санкцій перебувають на банківських рахунках. Це означає, що вони збережені для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України.

Як повідомляв учора Obozrevatel, гроші, пов'язані з Royal Pay Europe та Сергієм Кондратенком знаходяться на рахунках в українських банках АТ "КРИСТАЛБАНК, ПАТ "КБ "АКОРДБАНК, АБ УКРГАЗБАНК та у ліквідованому АТ Мегабанк.

Крім того, правоохоронці мають намір перевірити роль директора департаменту банківського нагляду Нацбанку Наталії Дегтярьової у сприянні розвитку російського фінансового сектора в Україні та її протекції окремим російським компаніям.

Зареєстрована у Ризі компанія Royal Pay Europe пов’язана із російським букмекером 1xBet та може займатися переведенням платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино.

Накладені на неї санкції передбачають: блокування активів, заборону на виведення капіталів за межі України, зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку та була заснована у 2016 році.