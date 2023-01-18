У середу зранку, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гелікоптер. У ДСНС розповіли деталі катастрофи.

18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцяти-поверховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано.

На борту перебувало 9 людей:

6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ,

3 члена екіпажу ДСНС.

Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини.

Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Додатково: вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225.