Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси [ Редагувати ]
Латвія передасть Україні для відбиття російської агресії ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Про це повідомляє Delfi з посиланням на міністерство оборони країни.
Цього тижня міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце відвідала Київ, де зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність уже наданої Латвією підтримки та заплановані постачання військової підтримки Україні.
Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні. Латвія і цього року продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня. Планується збільшити інтенсивність навчання та навчити як мінімум удвічі більше українців, ніж ми це робили у 2022 році.
Ми - Латвія - не просто слухаємо, що говорять президент України, міністр оборони та збройні сили. Ми чуємо, про що просить Україна, щоб мати можливість протистояти та перемогти агресора. І ми діємо.
Міноборони Латвії повідомило на початку січня, що підтримка, яку Латвія надає Україні, склала 0,93% від ВВП, або понад 314 млн євро.
З цієї суми приблизно 300 млн євро - це військова підтримка, яка складається з боєприпасів, протитанкових засобів, зенітно-ракетних комплексів "Stinger", безпілотних літальних апаратів, самохідних гаубиць, вертольотів, палива, індивідуального спорядження, сухих пайків для солдатів та інших необхідних предметів.
Нагадаємо, у вересні 2022 року Сейм Латвії проголосував за незалежність Латвійської православної церкви від Москви.
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