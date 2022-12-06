У Латвії анулювали ліцензію телеканалу "Дождь" через загрозу держбезпеці [ Редагувати ]
Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) анулювала ліцензію на мовлення російському опозиційному телеканалу "Дождь". Таке рішення ухвалили в інтересах "державної безпеки та громадського порядку".
Голова ради Івар Аболіньш заявив:
Оцінюючи сукупність порушень, NEPLP переконаний, що керівництво "Дождю" не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії.
"Дождь" має припинити мовлення у країні в ніч проти 8 грудня. Івар Аболіньш також стверджує, що влада планує заблокувати мовлення телеканалу на відеосервісі YouTube в країні.
Телеведуча "Дождя" Ганна Монгайт повідомила, що телеканал продовжить роботу в YouTube.
Латвия лишила Дождь лицензии. Мы продолжаем работать , остаёмся в ютубе , но теряем часть кабельных сетей.
1 березня сайт телеканалу "Дождь" був заблокований в росії. 3 березня керівництво "Дождю" оголосило про припинення роботи в рф. 6 червня телеканал отримав ліцензію на трансляцію у Латвії.
1 грудня в ефірі "Дождю" ведучий Олексій Коростелев сказав фразу про допомогу російським військовим. Він зачитав прохання надсилати на електронну пошту редакції інформацію про порушення щодо мобілізованих у рф, щоб журналісти могли про це розповісти.
Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте.
Пізніше керівництво каналу звільнило Коростелева та нагадало, що телеканал завжди виступав проти вторгнення Україну. Незважаючи на це, глава Міноборони Латвії Артіс Пабрікс заявив про початок процесу відкликання дозволу на перебування в країні співробітників телеканалу.
Студія "Дождя" у Латвії знаходиться у Ризі. У телеканалу також є студії у Тбілісі (Грузія) та Амстердамі (Нідерланди).
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