Росіяни з мінометів обстріляли дві громади у Сумській області [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
У середу, 18 січня, російські окупанти завдали удару по Сумській області. Під мінометну атаку потрапило дві громади.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни протягом дня обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади", - йдеться у повідомленні.
Живицький розповів про деталі обстрілів з боку рф:
- По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 "прильоти";
- Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території росії. Прилетіло 15 мін 120 мм калібру.
"В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань".
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