Катастрофа забрала життя 14 людей, в тому числі однієї дитини

Трагедія у Броварах. Ранок середи перетворився на пекло для райцентру поблизу Києва. Вертоліт, на борту якого перебували вищі керівники Міністерства внутрішніх справ впав в одному з районів міста, на будівлю дитячого садка.

Катастрофа забрала життя 14 людей, в тому числі однієї дитини. Серед загиблих - міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, Держсекретар Юрій Лубкович, члени оперативної групи та екіпажу. Загалом на борту гелікоптера перебували десятеро людей. Ще чотири жертви - випадкові люди. Окрім того поранення дістали 25 цивільних громадян, майже половина з них - діти.

Відсьогодні в Броварах оголошено триденну жалобу. На місці катастрофи весь день напередодні працював Анатолій Журавльов. Його репортаж - далі.

Ой, Боже!..

На цих кадрах перші хвилини після падіння вертольота. Їх зафіксувала на телефон Наталя. Жінка розповідає - саме йшла на роботу, коли сталася трагедія.

Наталя, жителька Броварів:

Такий звук вертольота був, подивилася - туман, нічого не видно. А потом зарєво, повертаюся - вогонь, оце садік і гвинт уже до під'їзду долетів. Люди бігли, дітей несли на руках. Дві жіночки бігли від дороги... Тому що в садік на 8 годин, ведуть дітей...

Катастрофа у Броварах сталася вранці, приблизно о восьмій двадцять. Місцеві розповідають - в умовах, коли Київщину атакують російські ракети й дрони - навіть не одразу зрозуміли, що взагалі сталося.

Олена, жителька Броварів:

Сильний туман і не було видно, що то летить. Ну спочатку які думки? Що то якийсь ворожий шахід летить, починаєш дивитися - куди, звідки і як. І потім, коли вже це секунди діла, і коли вже вибухнуло, то зрозуміло, що він вже впав. А я як раз сюди дітей в школу вела - було видно зразу дим і дуже паливо таке - їдкий запах був.

Вже зовсім скоро, коли на місці працювали рятувальники, поліцейські та військовослужбовці - стали відомі шокуючі подробиці.

Ігор Клименко, в.о. міністра внутрішніх справ України:

Гвинтокрил упав між дитячим садком та житловим будинком в місті Бровари. Можемо говорити, що на борту гвинтокрила, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилося дев'ять осіб. Серед них - керівництво міністерства внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Перший заступник міністра Євген Єнін. Державний секретар Юрій Лубкович. В Офісі президента звітують - вони летіли на Харківщину. Усі, хто був на борту - загинули.

Ну короче все в садик упало...

Юлія, жителька Броварів:

Почула звук вертольота, але звук був дуже... Ну як вам сказать... Гучний і якийсь скрежет був.

У дитячому садку після падіння повітряної машини виникла пожежа. Розпочалася евакуація тих, хто був усередині.

Володимир Зеленський, президент України:

Усі працівниці садочка, я дякую вам, дякую, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям Броварів, які і дітям допомагали, і пораненим.

Згодом стало відомо - серед тих, хто був у дитсадку, теж є загиблі.

Данило, житель Броварів:

Бачили декілька трупів теж... На жаль, були загиблі. Потім бачили, як виносили дітей, бачили, як батьки шукали. Ось той знайомий, який нам зателефонував, батьки шукали - це він привів додому трьох дітей. Потім знайшли, слава Богу.

Роботи з ліквідації наслідків катастрофи у Броварах тривали майже дев'ять годин.

Зрештою ввечері стають відомі остаточні дані щодо кількості жертв і постраждалих.

Володимир Зеленський, президент України:

25 людей було поранено. В тому числі 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких.

Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять усіх загиблих у цій жахливій трагедії

У Києві вже визначилися з тим, хто тепер очолюватиме МВС.

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на заступника міністра - голову Національної поліції України пана Ігоря Клименка. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

Служба безпеки України розпочала провадження щодо падіння гелікоптера в Броварах. Розглядаються кілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. За загиблими у катастрофі у Броварах оголошено триденний траур.