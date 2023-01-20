Першого президента Казахстану Назарбаєва госпіталізували [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
У Казахстані повідомляють про госпіталізацію першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Екс-лідер переніс операцію на серці.
Про це повідомляє KazTag.
Пізніше прес-секретар колишнього президента Казахстану Айдос Укібай підтвердив, що Назарбаєв переніс операцію на серці.
"Операція пройшла успішно. Загрози життю першого президента немає. Нині він перебуває під наглядом. Операція проходила у Національному науковому кардіохірургічному центрі", - зазначив він.
Варто зазначити, що Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан протягом 30 років. У 2019 році він пішов з посади, а пост президента зайняв Касим-Жомарт Токаєв.
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