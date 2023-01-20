Під Києвом палає Свято-Миколаївська церква [ Редагувати ]
У селі Гнідин Бориспільського району Київської області горить Свято-Миколаївська церква ПЦУ. На місці працюють 5 пожежних автомобілів. Про це повідомляє "Громадське".
Вогонь охопив площу в 375 квадратних метрів. Поки у нас немає інформації про постраждалих, - розповіла нам Вікторія Рубан, спікер ДСНС Київської області.
За даними очевидців, обидві бані церкви впали. Причина пожежі наразі встановлюється.
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