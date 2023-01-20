В ніч проти суботи, 21 січня, київські сапери підірвуть кригу на річці Десна. Про це повідомляється у Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському та Оболонському районах столиці, а також Вишгородському районі Київської області.

Через льодохід на Десні в районі села Погреби Вишгородського району на річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах. Щоб розв'язувати цю проблему, в ніч з 20 на 21 січня 2023 року саперами буде здійснено підрив льодового затору.

Орієнтовний час вибуху 23:00-01:00.