Харків отримав понад 180 генераторів від Франції: хто їх отримає [ Редагувати ]
Приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Вони будуть розподілені між різними службами міста.
У мерії повідомили, що Харків із гуманітарною місією відвідала французька делегація. Делегати передали місту 181 генератор, придбаний коштом французьких приватних підприємців.
Частину генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.
по темі
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес представив у парламенті новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть не лише 14 танків Challenger 2, які прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв Володимиру Зеленському, а й інша бронетехніка, у тому числі бронетранспортери FV-432, відомі як Bulldog, та самохідні гаубиці AS90, а також снаряди
Не чекати, а робити самим. Те, що у своїх силах. У Харкові, на багатостраждальній Салтівці, серед руїн і понівечених висотках люди намагаються відновлювати своє житло.
Німеччина не відмовляє у передачі танків Leopard 2 Україні, але поки що не отримала офіційного запиту від Польщі чи інших країн. Про це повідомила речниця уряду ФРН Крістіана Хоффманн у коментарі кореспонденту Polsat Томашу Лейману
"Дія" запустила бета-тестування за програмою заміни звичайних ламп на світлодіодні
Запевняють: розуміють наскільки важлива зараз для бюджету та армії кожна копійка, тож купують, торгують, забезпечують робочі місця та сплачують податки.