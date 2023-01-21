Китайський Новий рік - рік Чорного Водяного Кролика – розпочався 21 січня 2023 року. На відміну від інших країн, у Китаї відзначають вже 4720 рік. Китайці святкують Новий рік з 21 січня по 27 січня 2023 року.

Рік Кролика у Китаї настане о 00:00 22 січня, а за київським часом - о 18:00 21 січня.

Символ цього року до 9 лютого 2024-го - Водяний Кролик. Це делікатна, добра та тактовна тварина, яка поважає кордони інших та свої, а також швидко адаптується до різних змін. Кролику не вистачає впевненості у собі і чітких життєвих принципів, але він дуже любить комфорт у сімейному колі.

У Китаї вірять, що народжені у рік Кролика відчують підтримку від долі цьогоріч, яку треба буде заслужити.

Як святкують Китайський Новий рік

У Китаї свято проводять масштабно та видовищно, з червоними прикрасами, вогнями, феєрверками, танцями та маскарадами. Напередодні китайці ретельно прибираються вдома, а святкують обов'язково всією сім'єю. На свято треба робити підношення до померлих предків після урочистої програми.

Китайці вірять, що червоний колір, як вогонь, міг відлякувати чудовисько Нянь, яке тисячі років тому постійно грабувало та вбивало людей і худобу. Тому червоний повинен переважати у всьому під час святкувань: одяг, червоні ліхтарі, червоні велетенські фігури з пап'є-маше.

На святковому сімейному столі має бути риба, як символ достатку., а також пельмені, тофу та фрукти круглої форми, що залучають удачу в будинок.