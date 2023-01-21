Аби воювати ще краще, нашій армії потрібна зброя. "Я можу сотні раз вам подякувати, але сотні цих "дякую" не є сотнями танків". Такими словами до учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" звернувся Володимир Зеленський.

Узагалі на цей саміт всі покладали великі сподівання. І частково вони справдилися. Партнери нам багато чого обіцяють дати. Але - повторю - сподівання справдилися частково. Бо німці таки дали задню. І "Леопардів" ми так і не отримали.

Чому Берлін досі вагається? І яку зброю таки отримає українське військо за результатами зустрічі на авіабазі "Рамштайн" - Тетяна Логунова все докладно розкаже.

Без сумніву, це було одне із найочікуваніших засідань контактної групи. Від зустрічі на американській авіабазі "Рамштайн", що дислокована на заході Німеччини, чекали ключових рішень. Про це міністрам оборони п'ятдесяти країн світу прямо сказав президент України. Володимир Зеленський звернувся до них на початку засідання.

Володимир Зеленський, президент України:

Війна, яку розпочала росія, не дозволяє затримок. І я можу сотні раз вам подякувати, і це буде абсолютно заслужено і справедливо з огляду на все те, що ми вже зробили. Але сотні цих "дякую" не є сотнями танків. Усі ми можемо використати тисячі слів у дискусіях, але я не можу поставити слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії чи замість ракет ППО, які потрібні для захисту людей від російських повітряних ударів. Я щиро вдячний усім вам за те, що надана вами зброя - кожна одиниця - допомагає рятувати наших людей від терору, але час поки що залишається російською зброєю. Ми повинні прискоритися.

З президентом погодився і господар зустрічі - міністр оборони США Ллойд Остін.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Це вирішальний момент. Росія перегруповується, вербує людей та намагається переозброїтися. Зараз не час зволікати. Зараз треба копнути глибше. Український народ дивиться на нас, Кремль дивиться на нас. Історія дивиться на нас. Тож ми не відступимо. І ми не здригнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії.

Будуть танки! Бойові "Леопарди", які Україна вже багато місяців просить у Німеччини, - одразу припустили експерти. Але вже за кілька годин стало зрозуміло - якщо і будуть, то точно не сьогодні... Новий міністр оборони Борис Пісторіус вийшов із засідання і повідомив: рішення немає. Але він дав розпорядження провестиінвентаризацію запасів Бундесверу і перевірити, скільки одиниць техніки Німеччина зможе теоретично дати.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Поки що ніхто не може сказати, коли буде ухвалене рішення щодо "Леопардів" і яким воно буде. Принаймні, я не можу. І ви знаєте чому.

А тому, що після майже року війни німці хочуть… усе ретельно зважити.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Іноді виникає враження, що є єдина коаліція, яка готова надати танки, а Німеччина все блокує. Воно хибне. Багато союзників кажуть, що вони поділяють нашу позицію. Є вагомі аргументи "за" передачу танків, є вагомі аргументи проти. Необхідно дуже ретельно зважити всі "за" і "проти".

Коаліція, утім, скоро зʼявиться. Її планують створити 15 держав, на озброєнні яких є німецькі "Леопарди". Про це журналістам розказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. А його колега по уряду - очільник МЗС Збігнев Рау - закликав партнерів діяти негайно. "Українська кров проливається по-справжньому. Це - ціна зволікання з поставками Leopard" - написав у своєму твіттері головний дипломат Польщі.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Держави, готові дати Україні "Леопарди" просто зараз, є. Але для передачі "броньованих хижаків" українському війську потрібна згода країни-виробника. Тобто, Німеччини. Чи погодиться офіційний Берлін хоча б на такі поставки - досі незрозуміло. Чітких заяв з цього приводу канцлер чи міністр оборони поки не робили.

Новини з авіабази "Рамштайн" розчарували німецьких політиків. "Ми зганьбилися на міжнародній арені" - заявили й опозиціонери, й партнери Шольца по коаліції. А українці, які знайшли в Німеччині прихисток від війни, того ж вечора влаштували мітинг біля резиденції канцлера. До акції під гаслом "Звільніть леопардів" приєдналися й німці.

Сабіне, учасниця акції протесту:

Я дуже розчарована, що Україна не отримує зброї, необхідної для перемоги у цій війні, для припинення цієї жахливої війни. Україні потрібні танки. Ніколи не думала, що я буду виходити на мітинги за зброю, бо я буддистка. Але Україні повинна мати змогу себе захистити.

Після чергового "Рамштайну" захищатися від агресора Україні точно буде легше. Хоч "Леопардів" ми поки не отримали, але усе інше - Києву дають.

Сполучені Штати, наприклад, пообіцяли 90 бронетранспортерів Stryker, 60 бойових машин піхоти Bradley та вісім систем ППО Avenger. Німеччина - БМП "Мардер", комплекс Patriot, надсучасні системи ППО IRIS-T та самохідні артилерійські установки Gepard. Данія - передасть 19 самохідних артилерійських установок CAESAR, які вона закупила у французів. А Канада вже придбала для України систему NASAMS.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми хочемо переконатися в тому, що Україна має все необхідне, щоб досягти успіху просто зараз. У нас є певне вікно можливостей: віднині і приблизно до весни, коли Україна може розпочати свій контрнаступ. Часу небагато. Ми повинні об'єднати можливості.

А ще на базі "Рамштайн" Україні вдалося домовитися про навчання наших танкістів… на "Леопардах". Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков. Тренінг буде у Польщі. Щоб потім, коли німецька броня нарешті надійде в Україну, не втрачати час на підготовку.