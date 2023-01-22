У росії вигадали пропагандистський фейк про річку Дніпро [ Редагувати ]
Колаборант із запорізькою пропискою Володимир Рогов поширює фейк про те, що річка Дніпро обміліла через дії українських військових. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.
Рогов заявив, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро у районі Каховського водосховища та перекрили гідротехнічні затвори ГЕС на плотинах Дніпровського каскаду у верхів’ях.
Насправді, про те, що вода у Дніпрі сильно відійшла, в Україні говорять вже давно. Як зазначили журналісти фактчекінгового проєкту "Без брехні", ще у 2020 році вийшла стаття голови Держекоінспекції України Андрія Мальованого "Що вбиває головну річку країни і як цьому запобігти".
У ній він розповідає про критичний стан Дніпра через хімічне забруднення води, обміління і втрату біологічного різноманіття.
Зазначено, що росіяни теж доклали руку до цьогорічного обміління річки - вони обстріляли Каховську ГЕС і пошкодили запірні шандори. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли про те, що налагоджують постачання води з Дніпра до Мелітопольського району.
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